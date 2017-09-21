Предстоящие изменения в закон «Об ОСАГО» - сегодня тема дневного эфира на «Радио России - Мурманск»

Ирина Елизарова.



С 25 сентября вступят в силу очередные изменения в закон «Об ОСАГО». Это касается потерпевших, которые обращаются в страховую компанию. Данное право предоставлялось водителям при условии, что в аварию попали только два транспортных средства. С 25 сентября эта позицию изменяется - три и более автомобилей.

Об этой новации, а также о тех, которые только готовятся, сегодня в эфире «Радио России — Мурманск» расскажут члены регионального отделения «Ассоциации юристов России».

Передачу «Правовой ликбез» можно послушать традиционно по проводному радио, а также в FM-диапазоне - в Мурманске на частоте 107,4 FM. Кроме того, на нашем сайте — murman.tv - будет вестись видеотрансляция эфира. Она будет доступна во вкладке — онлайн-радио. Вы можете принять участие в разговоре, задавая вопросы по телефону: 685-225. Передача начнется на «Радио России - Мурманск» сегодня в 13 часов 10 минут.