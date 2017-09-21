Жительница города Колы предстанет перед судом за убийство

Анастасия Русинова, Илья Комлев.

Областным следственным комитетом завершено расследование уголовного дела. Установлено, что в апреле 2017 года 58-летняя обвиняемая в ходе ссоры во время распития спиртных напитков со своим сожителем, нанесла ему не менее четырех ударов ножом. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. На стадии предварительного следствия в отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК по Мурманской области Ксения Кошелюк: "Обвиняемая активно сотрудничала со следствием. Написала явку с повинной. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы"