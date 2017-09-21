Долги по зарплате и производственный травматизм. Комиссия по регулированию социально-трудовых отношений провела очередное заседание

Светлана Деменева.

Ситуацию с производственным травматизмом и задержкой заработной платы. Эти вопросы рассмотрели на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Вопрос погашения заработной платы находится в зоне пристального внимания правительства региона. Долги на сумму 398 миллионов рублей, в 37 предприятиях области. Большая часть приходится на организации — банкроты. Среди крупных предприятий - Ковдорслюда, Беломорская нефтебаза, морской порт Витино и “Новик”.

Заместитель председателя комитета по труду и занятости Мурманской области Ксения Зинатуллина: "В предприятиях-банкротах, действительно, ситуация критическая и процедура достаточно давно осуществляется. Безусловно, работать с ними трудно. Кроме того, задолженность по зарплате относится ко второй очереди,и зачастую, как правило, в организации отсутствует ликвидное имущество, либо оно в залоге, что отдаляет перспективу погашения долгов по заработной плате".

Президент Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области Сергей Веллер: "По большому счету мы можем только рассматривать эти ситуации, просто уговаривать, что называется. Для того, чтобы принять конкретные меры, есть специальные органы - все их знаете. - Уговаривать кого? - Работодателей. Если необоснованная задержка - можно воздействовать методом внушения и договоренности".

Мониторинг ситуации в регионе ведется постоянно. Меры, которые принимаются региональным правительством, контролирующими и правоохранительными органами дают свои результаты. Задолженность по зарплате постепенно снижается.

Председатель ООП "Мурманский областной совет профсоюзов" Александр Первухин: "Если смотреть динамику изменения задолженности по зарплате, то она идет по синусоиде. Нет такой логической стабильного снижения по заработной плате. Вот задолженность снизилась в феврале, в марте, в мае, и в августе - а в других месяцах она поднималась. И причем, если бы на 1-2 миллиона, а то 80 туда - 90 туда. И такие скачки нас, прежде всего, волнуют".