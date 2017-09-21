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21.09.2017 11:05

В Мурманске женщина осуждена за кражу в значительном размере

Прокуратурой Ленинского административного округа г.Мурманска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданки З., которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Судом установлено, что обвиняемая, ранее 6 раз судимая за преступления корыстной направленности, в мае 2017 из хозяйственной сумки похитила денежные средства, принадлежащее жителю Мурманска, 1933г.р., на сумму 20 тыс. рублей.
С учетом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание данные о личности подсудимой, неоднократно привлекавшейся к административной ответственности, не имеющей источника дохода, характер и конкретные обстоятельства преступления, совершенного в период условно-досрочного освобождения, в условиях рецидива, суд пришел к выводу о невозможности исправления подсудимой без изоляции от общества и приговорил женщину к 2 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.

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