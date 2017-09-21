Большой десантный корабль «Александр Отраковский» прошёл проливом Ла-Манш

Сегодня большой десантный корабль «Александр Отраковский» Северного флота завершил проход пролива Ла-Манш, а вчера пересёк его самую узкую часть - Па-де-Кале. Далее российский корабль продолжит движение в южном направлении в соответствии с планом похода.

Большой десантный корабль «Александр Отраковский» вышел в дальний поход 12 сентября. В ходе очередного дальнего похода экипажу большого десантного корабля предстоит решать задачи обеспечения военно-морского присутствия в оперативно важных районах Мирового океана.

На переходе экипаж корабля отрабатывает ряд корабельных учений по всем видам обороны и по борьбе за живучесть.

Ранее экипаж большого десантного корабля «Александр Отраковский» принимал участие в межвидовом тактическом учении сил и войск Северного флота по обеспечению обороны важного промышленного объекта на полуострове Таймыр. Командование Северного флота отметило профессионализм североморцев при выполнении поставленных задач.

Экипаж большого десантного корабля «Александр Отраковский» имеет большой опыт решения задач дальних походов. В 2015 - 2016 годах БДК «Александр Отраковский» находился вне пункта постоянного базирования 588 суток. Этот дальний поход стал самым продолжительным в современной истории Северного флота.

Пресс-служба Северного флота



