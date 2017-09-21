В Мурманской области пройдет региональный отборочный этап Национального чемпионата профмастерства «Абилимпикс»

19-20 октября в Мурманской области состоится региональный отборочный этап Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». «Абилимпикс» – это социально значимое международное движение по организации конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью, которые проводятся во многих странах мира с 1972 года.

В Мурманской области чемпионат «Абилимпикс» проводится уже второй раз. В 2016 году 37 участников соревновались по 10 компетенциям. Команда Мурманской области приняла участие во II Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» (Москва), по итогам которого представители нашего региона заняли 1 место в компетенции «Декоративное искусство: бисероплетение», 2 место в компетенции «Экономика и бухгалтерский учёт» и почётное 5 место в компетенции «Разработка программного обеспечения (Программирование)».

На днях состоялось заседание организационного комитета, в состав которого входят представители Министерства образования и науки Мурманской области, Министерства социального развития Мурманской области, Комитета по труду и занятости населения Мурманской области, Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области, ОАО «Хлебопёк», представители общественных организаций инвалидов и руководители образовательных организаций Мурманской области.

Соревнования II чемпионата Мурманской области «Абилимпикс» пройдут по 15 компетенциям: Массажист, Медицинский и социальный уход, Экономика и бухгалтерский учет, Разработка программного обеспечения, Администрирование баз данных, Поварское дело, Выпечка хлебобулочных изделий, Малярное дело, Исполнительское мастерство, Слесарное дело, Бисероплетение, Резьба по дереву, Художественное вышивание, Флористика, Театральное искусство.

Участниками конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью станут школьники, студенты колледжей и вузов, специалисты в возрасте до 65 лет.

Основной площадкой чемпионата станет Мурманский колледж экономики и информационных технологий – базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования. Также соревнования будут организованы на площадках Мурманского медицинского колледжа, Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота, Мурманской коррекционной школы-интерната № 3, Мурманского колледжа искусств и центра дополнительного образования «Лапландия».

В рамках Деловой программы пройдут мастер-классы профессионального мастерства, выставки творческих работ, консультации по вопросам профессиональной ориентации, самозанятости, профессионального обучения граждан с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, практикумы по технологии поиска работы и составлению резюме, будет организована ярмарка вакансий для граждан с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

По итогам регионального чемпионата участники соревнований за первый, второй и третий результаты будут награждены золотыми, серебряными, бронзовыми медалями и дипломами. Участники, эксперты и волонтеры – сертификатами, благодарственными письмами, грамотами.

Победители II чемпионата Мурманской области «Абилимпикс» представят наш регион на третьем Национальном чемпионате конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс», который пройдет в Москве в декабре 2017 года.

Информация о II чемпионате Мурманской области «Абилимпикс» представлена на официальном сайте регионального координационного центра WorldSkills Russia в Мурманской области. Дополнительную информацию о Национальном чемпионате «Абилимпикс» можно найти на сайте чемпионата.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /