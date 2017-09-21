Прокуратура требует закрыть интернет-сайты с предложением приобрести военные билеты без прохождения военной службы

Прокуратурой Ковдорского района в рамках осуществления надзора за соблюдением законодательства о воинской обязанности и военной службе, в ходе мониторинга информации, размещенной на сайтах сети «Интернет», выявлены страницы, на которых опубликована информация, запрещенная к распространению на территории Российской Федерации.

Так, на указанных страницах размещена информация с предложением для неопределенного круга лиц приобрести за деньги военные билеты без прохождения военной службы.

Сведения, размещенные на данном Интернет-сайте, пропагандируют уклонение от воинской обязанности, вводят в заблуждение несовершеннолетних Интернет-пользователей относительно допустимости приобретения и использования военного билета без прохождения военной службы в соответствии с законом.

В целях пресечения фактов незаконной продажи поддельных военных билетов прокурор Ковдорского района обратился в суд с административными исковыми заявлениями о запрете размещенной на сайтах информации.

Рассмотрение заявлений находится на контроле в прокуратуре района.

Прокуратура Мурманской области