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21.09.2017 10:20

Прокуратура требует закрыть интернет-сайты с предложением приобрести военные билеты без прохождения военной службы

Прокуратурой Ковдорского района в рамках осуществления надзора за соблюдением законодательства о воинской обязанности и военной службе, в ходе мониторинга информации, размещенной на сайтах сети «Интернет», выявлены страницы, на которых опубликована информация, запрещенная к распространению на территории Российской Федерации.

Так, на указанных страницах размещена информация с предложением для неопределенного круга лиц приобрести за деньги военные билеты без прохождения военной службы.
Сведения, размещенные на данном Интернет-сайте, пропагандируют уклонение от воинской обязанности, вводят в заблуждение несовершеннолетних Интернет-пользователей относительно допустимости приобретения и использования военного билета без прохождения военной службы в соответствии с законом.
В целях пресечения фактов незаконной продажи поддельных военных билетов прокурор Ковдорского района обратился в суд с административными исковыми заявлениями о запрете размещенной на сайтах информации.
Рассмотрение заявлений находится на контроле в прокуратуре района.

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