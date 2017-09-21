Курсанты Архангельского морского рыбопромышленного техникума, являющегося филиалом МГТУ, приняли участие в XVI Всероссийском параде студенчества

XVI Всероссийский парад студенчества собрал в Архангельске представителей ведущих учебных заведений региона.

Парад проводится ежегодно и является самым масштабным посвящением в студенты, в котором принимают участие тысячи первокурсников из сотен вузов нашей страны. Курсанты Архангельского морского рыбопромышленного техникума, филиала МГТУ, впервые приняли участие в этой общероссийской акции.

Открылось торжественное событие шествием студентов вузов, колледжей и техникумов Архангельской области. Со сцены собравшихся приветствовали не только представители администрации и учебных заведений, но и "театрализованный" М. В. Ломоносов, который прочитал напутственную оду со словами: "Дерзайте, ныне ободрены. <...> Поморам море по колено, а дождь для нас вообще пустяк!"



Пресс-служба МГТУ