Жительница города Оленегорска приговорена к обязательным работам за хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей

Собранные следственным отделом по городу Мончегорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении жительницы города Оленегорска Мурманской области, 1973 года рождения, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Следствием и судом установлено, что в октябре 2016 года обвиняемая приобрела непищевую спиртосодержащую жидкость на основе этилового спирта и воды. Данную жидкость, расфасовав ее в емкости по 0,25 литров, она хранила по месту своего жительства до мая 2017 года, а впоследствии из корыстных побуждений сбыла за вознаграждение другому лицу для пищевого употребления.

В рамках произведенной судебной экспертизы установлено, что изъятая жидкость не является пищевой, имела в своем составе синтетический спирт, включенный в список ядовитых веществ, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации.

Вину в совершении инкриминируемого преступления женщина признала полностью, активно способствовала расследованию.

Приговором Оленегорского городского суда подсудимой назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ. Изъятая в ходе следствия техническая жидкость, не отвечающая требованиям безопасности, подлежит уничтожению по приговору суда. Приговор суда вступил в законную силу.

CУ СК РФ по Мурманской области