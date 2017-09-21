Житель города Мурманска подозревается в применении насилия в отношении представителя власти

Следственным отделом по городу Мурманск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, в ночь с 20 на 21 августа 2017 года злоумышленник, будучи недовольной своим задержанием и правомерными намерениями полицейского ОБ ППС УМВД России по городу Мурманску доставить его в отдел полиции для привлечения к административной ответственности за мелкое хулиганство, нанес один удар кулаком в область лица сотруднику, тем самым применив насилие, не опасное для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением последним должностных обязанностей.

В настоящий момент проводятся все необходимые следственные действия , направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.



СУ СК РФ по Мурманской области