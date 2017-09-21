Мурманский областной театр кукол открывает юбилейный 85-ый творческий сезон

Андрей Зайцев.

В предстоящую субботу распахнёт свои двери для юных зрителей. В труппе - теперь - молодые артисты из Саратова. Они примут участие во всех премьерах, первые из которых, конечно, - новогодние. Помогать в их создании будут режиссёры, художники-постановщики из Москвы и Санкт-Петербурга. Но и другие спектакли не менее интересные. В доказательство - всегда полный зал кукольного театра. В программе также гастроли. Обязательно - участие в фестивалях.

Директор Мурманского областного театра кукол Евгений Суханов: "Нас ждёт буквально через месяц поездка на фестиваль международный. Фестиваль пройдёт в Сыктывкаре. Называется он "В гостях у Мойдыся". Такой у них есть кукольный герой. Мы покажем свои спектакли, посмотрим другие, думаю, поездка пройдёт успешно".