Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
21.09.2017 08:30

"Центр for you". Молодежный фестиваль - в Кандалакше

Елена Сивонен.

Двадцать часов музыки, танцев и отличного настроения. Организатором выступил местный клуб "Гармония". Этот праздник - завершил трехдневный марафон, во время которого работали пять тематических площадок. Представляли направления деятельности самых разных учреждений города. Культурно-досуговые, спортивные, кружки рукоделия. По сути, это яркая и зажигательная самопрезентация клубов. Новый формат Дня открытых дверей.
Блиц: "Изучаем мир ПДД с ходе игр. - Мы делаем вот такого ангелочка из тарелочки. Он может служить отличной подвеской дома. На сердечке можно написать пожелание и подарить его кому-нибудь. - Виртуал-очки - виртуальная реальность. Там игра, и вам нужно что-то сделать. - Что у тебя там было? - Я прыгала с парашютом".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.13
Евро = 69.77
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.