"Центр for you". Молодежный фестиваль - в Кандалакше

Елена Сивонен.

Двадцать часов музыки, танцев и отличного настроения. Организатором выступил местный клуб "Гармония". Этот праздник - завершил трехдневный марафон, во время которого работали пять тематических площадок. Представляли направления деятельности самых разных учреждений города. Культурно-досуговые, спортивные, кружки рукоделия. По сути, это яркая и зажигательная самопрезентация клубов. Новый формат Дня открытых дверей.

Блиц: "Изучаем мир ПДД с ходе игр. - Мы делаем вот такого ангелочка из тарелочки. Он может служить отличной подвеской дома. На сердечке можно написать пожелание и подарить его кому-нибудь. - Виртуал-очки - виртуальная реальность. Там игра, и вам нужно что-то сделать. - Что у тебя там было? - Я прыгала с парашютом".