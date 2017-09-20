В районе архипелага Новосибирских островов прошли учения сил Северного флота с выполнением ракетных, зенитных и артиллерийских стрельб

Елена Сивонен.

Кадры с "макушки" планеты. Район архипелага Новосибирских островов. Учения сил Северного флота. С выполнением ракетных, зенитных и артиллерийских стрельб. Участвуют боевые корабли и подразделения тактической группы, чья база на острове Котельный. По легенде, отражают атаки условного противника. Расчеты берегового ракетного комплекса "Рубеж" ведут залповую стрельбу.

По морским и воздушным целям стреляет экипаж БПК "Североморск". Традиционно Северный флот выполняет задачи, нацеленные на обеспечение национальных интересов России в Арктике.







