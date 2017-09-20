Большие гости на маленьком производстве. Глава региона Марина Ковтун лично оценила, как расходуются средства областных и федеральных грантов для нужд сельхозпроизводителей

Андрей Зайцев.

"Наша главная задача - молотьба и хлебосдача. Хочешь быть передовым - сей квадратно-гнездовым". Эта знаменитая советская поговорка сельхозпроизводителей в условиях Севера в большей степени относится к заготовке кормов. Которая будет вестись вплоть до первого снега.

Кормовая составляющая в животноводстве Севера - главная. Именно так посчитал и Владимир Животкевич. Его крестьянское хозяйство в районе Пушного создано на базе личного и зарегистрировано в мае этого года. Основное направление - разведение коров и свиней. Получен грант на поддержку начинающих фермеров - 3 миллиона рублей. Средства пошли на спецтехнику по заготовке кормов. Косилки, грабли-ворошилки, обмотчик рулонов. Перспективы развития, даже в сегодняшних непростых экономических условиях, реальны.

Фермер Владимир Животкевич: "Можно развивать у нас сельское хозяйство. Оно и будет развиваться. Своё есть своё. Оно же здесь, рядышком, не привезённое за несколько тысяч километров. Оно свежее, всё здесь, и у нас вкус мяса совсем другой, свинины, которая лежит в магазине на прилавках".

Вся продукция и молочная, и мясная - полностью поставляется в Пушной. Расходится быстро. Объёмы надо увеличивать.

Министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов: "Это свежайшая продукция. Свежайшая. Вот она подоилась - через дорогу её потребитель ждёт. Самое главное, что это натуральный продукт. То, что мы детям своим можем предложить. Здесь, за Полярным кругом".

В региональном минсельхозе заявили - 2017 год стал годом стабилизации в отрасли. Подход к делу работников, взаимоотношения товаропроизводителей, выплаты - всё это вошло в рабочее русло. А значит, качественных плодов труда будет больше.

Глава с. п. Пушной Владимир Исаев: "Мы очень рады, заинтересованы, производство надо восстанавливать. Воспроизводить. Мы - сельхозники. По жизни мы занимались сельским хозяйством".

Новые формы финансовой поддержки государства - гранты и субсидии для аграриев - начали действовать в области с 2013 года. В 2016 появилась ещё одна номинация - на развитие семейных животноводческих ферм. Сегодня в области работают 30 крестьянских хозяйств. В денежном эквиваленте только в этом году из различных бюджетов они уже получили почти 25 миллионов рублей.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Сбыт продукции налажен. Есть большой спрос на свежую продукцию, на молоко свежее. с утренней дойки. Фермер чувствует себя уверенно, готов развиваться, хочет и дальше закупать молодняк. За этим очень хорошее будущее, меры поддержки будем расширять и, я думаю, количество желающих, смелых людей, желающих заняться фермерством,будет расти".

В Пушном когда-то работал совхоз "Мурманск". Сегодня былая слава его вспоминается разве что по датам. В этом году хозяйству исполнилось бы 85 лет. Но серьёзные подвижки к возрождению в муниципалитете большого производства есть.







