Оперативно-профилактическое мероприятие "Автобус" вновь выявляет недостатки в системе пассажирских перевозок в Мурманске

Андрей Зайцев.

Главная цель - снижение тяжести последствий реальных и предотвращение возможных ДТП с участием общественного транспорта, а также пресечение административных правонарушений. С начала года только в областном центре зафиксировано 326 случаев. 70 материалов направлены в суды.

Заместитель начальника отдела ГИБДД УМВД России по г. Мурманску Дмитрий Либгард: "В основном нарушение ПДД связаны с техническим состоянием транспортных средств. Разная резина на оси, шипованная - не шипованная. Внешние повреждения шин, отсутствие стёкол в кузовах, а также неисправные аварийные выходы. Зачастую не открываются двери при высадке и посадке пассажиров".

Рейды проводятся на регулярной основе. Перевозчикам за последние годы волей-неволей пришлось прислушиваться к букве закона. Началось обновление автобусного парка, внимательнее стали относиться к наличию документов. За первые же 2 дня очередной операции "Автобус" уже зафиксированы 20 административных правонарушений. Пассажиров просят быть бдительными и сообщать в ГИБДД о нарушениях со стороны перевозчиков.







