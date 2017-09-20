В кировском парке провели необычную акцию. Собаководам вручили 5 тысяч гигиенических дог-пакетов

Елена Сивонен.

"Вежливая собака - богатый хозяин". Необычную акцию для владельцев домашних животных провели в кировском парке. К цивилизованным прогулкам волонтеры не только призывали, а еще и выдавали собаководам одноразовые гигиенические дог-пакеты и памятки. В них - выдержка из закона Мурманской области. За выгул в неположенном месте штраф до 3,5 тысяч рублей. Акция - не единоразовая. Диспенсеры, то есть специальные держатели для дог-пакетов, развесят по всему периметру парка. В октябре смонтируют систему видеонаблюдения.

Cпециалист по связям с общественностью МАУ СОК "Горняк" Алексей Антонов: "Теперь в парке будут висеть вот такие ящички с пакетами. Они очень удобные. Можно совершенно бесплатно его взять, легко убрать за собакой и выкинуть. Он бумажный, поэтому экологически чистый".







