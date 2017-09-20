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20.09.2017 18:20

В мурманских спортшколах стартовал учебный сезон

Илья Комлев.

Он обещает быть насыщенным соревнованиями и сборами. К его началу восьмая детско-юношеская школа олимпийского резерва получила подарок. В строй после капитального ремонта введен универсальный спортзал комплекса "Авангард". Тренировки в нем уже начались.
Заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту администрации г. Мурманска  Дмитрий Блохин: "Также этот зал пригоден для проведения муниципальных официальных соревнований - кубков, чемпионатов и первенств по игровым видам спорта. Это волейбол, мини-футбол, баскетбол и флорболл. В течение этого и следующего сезона мы будем проводить эти соревнования на базе этого прекрасного спорткомплекса".
Прежде юным баскетболистам приходилось тренироваться в арендованных помещениях или на базе общеобразовательных школ. Теперь появилась своя площадка с качественными кольцами и, как утверждают специалисты, одним из лучших для этого вида спорта покрытий пола.
Директор СДЮШОР 8 г. Мурманска Максим Кулебакин: "Зал баскетбольный - замечательный. Оборудован замечательными кольцами. Здесь положен профессиональный баскетбольный паркет отличного качества. По моему мнению, это один из лучших паркетов, возможно, как в области, так и в Северо-Западном регионе".
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