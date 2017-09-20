Её строили два года силами добровольцев и на средства прихожан. В Колвице освятили часовню

Елена Сивонен.

Большое событие для маленького села. Митрополит Мурманский и Мончегорский Симон освятил часовню Николая Чудотворца в Колвице. Стройку вели два года волонтеры-добровольцы. На средства пожертвований. Самых активных отметили грамотами - за благое дело. Внешние работы почти закончили. Впереди - внутреннее убранство. Совсем скоро часовня рядом с мемориалом "Память Колвицы" откроет свои двери для прихожан.

И. о. настоятеля Предтеченского храма иерей Валентин: "Это место не кладбища, а место молитвы, молитвы за живые души людей, которые для Бога имеют первостепенное значение, ведь душа человека - нет ничего дороже ее".







