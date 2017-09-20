Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
20.09.2017 17:53

Заместитель губернатора Роман Дурягин провел очередное заседание Мурманской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

Сегодня заместитель губернатора Роман Дурягин провел очередное заседание Мурманской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В комиссию входят представители правительства Мурманской области, Мурманского областного совета профсоюзов и Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области. Темами заседания стали вопросы о состоянии и профилактике производственного травматизма в регионе и о ситуации с задолженностью по заработной плате в хозяйствующих субъектах, осуществляющих деятельность на территории области.

Количество несчастных случаев, связанных с производством из года в год снижается. Так, за последние четыре года этот показатель сократился более чем на четверть до 32.  При этом число смертельных случаев уменьшилось почти вдвое. Все подобные случаи находятся на особом контроле правительства Мурманской области, Комитет по труду и занятости населения Мурманской области постоянно ведет работу по мониторингу и профилактике производственного травматизма.

По состоянию на сегодняшний день размер задолженности по заработной плате в регионе составил 298,8 млн руб. перед 3526 работниками 37 организаций. Более 92% задолженности по заработной плате фиксируется в организациях, в отношении которых введены процедуры, предусмотренные федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

Данные мониторинга задолженности еженедельно направляются в Минтруд РФ. По данной проблеме регулярно проводятся заседания рабочих групп, в состав которой входят и социальные партнеры, на них приглашаются руководители организаций, допустивших образование долгов по зарплате, с ними прорабатываются планы по стабилизации ситуации.

/ Управление по взаимодействию со СМИ /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.1
Евро = 69.68
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.