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20.09.2017 18:45

Губернатор Марина Ковтун провела заседание Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Мурманской области

Алексей Котович.

Итоги мониторинга незаконного оборота промышленной продукции в Мурманской области за первое полугодие подвели сегодня на комиссии под руководством губернатора региона. Напомним, для выработки комплексных решений и координации действий созданы межведомственные группы. Так, хорошо себя зарекомендовала по запрету оборота санкционных товаров, а с марта текущего года начала свою деятельность рабочая группа по противодействию незаконному обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Проведенный федеральной госкомиссией анализ показал, что ужесточение ответственности не всегда позволяет достичь желаемого результата. Более эффективными являются сегодня меры совершенствования механизмов выявления и привлечения ответственности виновных лиц, внедрения системных мер по снижению объектов незаконного оборота. В частности, маркировка товаров контрольными знаками".
Один из главных вопросов на заседании - подведение итогов проекта по введению маркировки товаров контрольными знаками по такой товарной линии, как "Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха". Реализация этого проекта позволила за короткое время увеличить долю отечественного производителя на рынке в два раза.
И. о. министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Татьяна Русскова: "Конечно, незаконный оборот - это проблема. Проблема и для общества в целом, и для отдельных отраслей экономики. Сдерживает развитие, потому что заведомо создаются неблагоприятные условия для недобросовестных производителей и реализаторов товаров и услуг. Поэтому сейчас на это обращается особое внимание".
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