На сайте правительства Мурманской области проходит независимый мониторинг качества услуг

Светлана Деменева.

На сайте правительства Мурманской области проходит независимый мониторинг. Каждый житель региона может поставить оценку качеству услуг социальных учреждений, медицины, образования и культуры. Мнения собирают и через анкеты. Свои рекомендации готовят общественные советы, которые созданы в каждой из вышеперечисленных сфер.

Блиц: "Ссылка на опрос находится на главной странице сайта, внизу страницы есть баннер "Независимая оценка качества услуг".

На эту ссылку на сайте правительства региона уже нажали примерно 33 тысяч раз. Именно столько жителей здесь высказали свое мнение. Это те, кто пользуется услугами учреждений социальной сферы, здравоохранения, образования и культуры.

Главный специалист управления прогнозирования министерства экономического развития Мурманской области Анастасия Новожилова: "Результаты опроса будут обработаны в начале октября, когда закончится опрос, общественные советы сформируют рейтинг организаций".

В числе экскурсантов на ледоколе "Ленин" и члены общественного совета комитета по культуре области. Позже у туристов спросят их мнение о музее.

Журналист ФГУП "Итар-ТАСС" Илья Виноградов: "Насколько здесь удобно, комфортно, послушаем мнение других людей - это все, начиная от удобства, как сюда добраться, как подняться на борт, какие представлены экспозиции, время работы".

В эти дни такую же работу проводят все общественные советы, созданные при региональных министерствах образования, соцразвития, здравоохранения. Анкеты и личные беседы позволят понять, что и в какой сфере можно сделать лучше.

Министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев: "Целый ряд учреждений как раз на основании независимой оценки качества учли предложения. В качестве примера могу сказать, что в социальном приюте "Берегиня" установлен телескопический пандус - на основании рекомендаций, полученных в ходе независимой оценки качества".

Доступность услуг, информации, время в очереди, качество работы персонала, включая внимательность и доброжелательность. Компетентность. Независимую оценку проходят не только государственные, но и частные учреждения. Организует всю эту работу региональный минэк.

Министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова: "Из механизма такого наблюдательного больше переходит в регулирующий механизм. Формируем сводные планы по устранению недостатков, выявленных в ходе оценки - ложатся в основу деятельности организаций, и в соответствии с нашими и федеральными рекомендациями социального блока - они включаются даже в эффективные контракты руководителей организаций".

В этом году независимой оценке в регионе подлежат 318 государственных, муниципальных организаций и 22 негосударственных. Мониторинг завершается через несколько дней. После обработки на сайте правительства региона разместят рейтинг учреждений.







