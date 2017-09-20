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20.09.2017 14:28

Жителей Мурманской области приглашают оценить качество оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме

Жителей Мурманской области приглашают принять участие в оценке качества оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

В октябре-ноябре 2017 года Минэкономразвития РФ планирует провести опрос жителей регионов России с целью оценки качества оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

В Мурманской области опрос затронет три наиболее популярные услуги: Прием заявок (запись) на прием к врачу; Получение информации о результатах ЕГЭ, ОГЭ; Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося общеобразовательной организации (школы).

Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области приглашает жителей региона, кто получал одну из указанных услуг в электронном виде в 2017 году и готов принять участие в опросе, перейти по ссылке и до 1 октября подтвердить свое согласие, нажав на кнопку «Заказать услугу».


/ Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области /
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