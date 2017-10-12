"Бюджет для граждан". Министерство финансов Мурманской области продолжает прием заявок на участие в конкурсе творческих проектов

В целях повышения финансовой грамотности населения, открытости бюджетного процесса в регионе, а также обеспечения доступности для граждан информации об управлении общественными финансами минфин области предлагает принять участие в конкурсе творческих проектов "Бюджет для граждан".

Прием заявок начнется с 1 октября 2017 года.

Номинации конкурса:

"Фоторабота: "В объективе – финансы региона";

"Рисунок: "Финансы в жизни моей семьи".

Возрастные группы:

1) с 3 до 6 лет

2) с 7 до 12 лет

3) с 13 до 17 лет

4) старше 18 лет

5) в рамках отдельной "семейной" группы

Время и дата начала приема заявок 09:00 (время московское) 1 октября 2017 года Время и дата окончания приема заявок 17:00 (время московское)

10 ноября 2017 года

Заявка на участие в Конкурсе подается по форме приложения к Положению о конкурсе творческих проектов "Бюджет для граждан" с указанием в ней номинации, сведений об участниках конкурса, контактных данных и прилагаемым проектом.

Заявки представляются в бумажном виде по адресу: 183032, г. Мурманск, Кольский проспект, д. 1, Министерство финансов Мурманской области. Копии проектов в цифровом формате направляются на адрес электронной почты: minfin@gov-murman.ru с указанием в теме письма названия конкурса творческих проектов "Бюджет для граждан".

Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса в соответствии со следующими критериями оценки проектов:

- соответствие проекта тематике конкурса;

- оригинальность творческого замысла;

- уровень мастерства и качество исполнения;

- художественная выразительность.

Все возникающие вопросы участники Конкурса могут адресовать на адрес электронной почты: AEgorova@gov-murman.ru

Контактный телефон: 8(8152) 486-07.