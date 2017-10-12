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12.10.2017 10:00

"Бюджет для граждан". Министерство финансов Мурманской области продолжает прием заявок на участие в конкурсе творческих проектов

В целях повышения финансовой грамотности населения, открытости бюджетного процесса в регионе, а также обеспечения доступности для граждан информации об управлении общественными финансами минфин области предлагает принять участие в конкурсе творческих проектов "Бюджет для граждан".
Прием заявок начнется с 1 октября 2017 года.
Номинации конкурса:
"Фоторабота: "В объективе – финансы региона";
"Рисунок: "Финансы в жизни моей семьи".

Возрастные группы:
1) с 3 до 6 лет
2) с 7 до 12 лет
3) с 13 до 17 лет
4) старше 18 лет
5) в рамках отдельной "семейной" группы

Время и дата начала приема заявок 09:00      (время московское)      1 октября 2017 года
Время и дата окончания приема заявок 17:00 (время московское)
10 ноября 2017 года

Заявка на участие в Конкурсе подается по форме приложения к Положению о конкурсе творческих проектов "Бюджет для граждан"  с указанием в ней номинации, сведений об участниках конкурса, контактных данных и прилагаемым проектом.
Заявки представляются в бумажном виде по адресу: 183032, г. Мурманск, Кольский проспект, д. 1, Министерство финансов Мурманской области. Копии проектов в цифровом формате направляются на адрес электронной почты: minfin@gov-murman.ru с указанием в теме письма названия конкурса творческих проектов "Бюджет для граждан".
Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса в соответствии со следующими критериями оценки проектов:
- соответствие проекта тематике конкурса;
- оригинальность творческого замысла;
- уровень мастерства и качество исполнения;
- художественная выразительность.
Все возникающие вопросы участники Конкурса могут адресовать на адрес электронной почты: AEgorova@gov-murman.ru
Контактный телефон: 8(8152) 486-07.
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