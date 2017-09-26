"Бюджет для граждан". Министерство финансов Мурманской области объявляет о конкурсе творческих проектов

В целях повышения финансовой грамотности населения, открытости бюджетного процесса в регионе, а также обеспечения доступности для граждан информации об управлении общественными финансами минфин области предлагает принять участие в конкурсе творческих проектов "Бюджет для граждан".
Прием заявок начнется с 1 октября 2017 года.
Номинации конкурса:
"Фоторабота: "В объективе – финансы региона";
"Рисунок: "Финансы в жизни моей семьи".
Возрастные группы:
1) с 3 до 6 лет
2) с 7 до 12 лет
3) с 13 до 17 лет
4) старше 18 лет
5) в рамках отдельной "семейной" группы
|Время и дата начала приема заявок
|09:00 (время московское) 1 октября 2017 года
|Время и дата окончания приема заявок
|17:00 (время московское)
10 ноября 2017 года
Заявка на участие в Конкурсе подается по форме приложения к Положению о конкурсе творческих проектов "Бюджет для граждан" с указанием в ней номинации, сведений об участниках конкурса, контактных данных и прилагаемым проектом.
Заявки представляются в бумажном виде по адресу: 183032, г. Мурманск, Кольский проспект, д. 1, Министерство финансов Мурманской области. Копии проектов в цифровом формате направляются на адрес электронной почты: minfin@gov-murman.ru с указанием в теме письма названия конкурса творческих проектов "Бюджет для граждан".
Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса в соответствии со следующими критериями оценки проектов:
- соответствие проекта тематике конкурса;
- оригинальность творческого замысла;
- уровень мастерства и качество исполнения;
- художественная выразительность.
Все возникающие вопросы участники Конкурса могут адресовать на адрес электронной почты: AEgorova@gov-murman.ru
Контактный телефон: 8(8152) 486-07.