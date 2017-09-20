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20.09.2017 14:10

Сегодня глава региона лично проверила, как расходуются областные и федеральные гранты для нужд сельхозпроизводителей

Андрей Зайцев.

Крестьянское хозяйство Владимира Животкевича в районе Пушного создано на базе личного и зарегистрировано в мае этого года. Основное направление — животноводство. На поддержку выделен грант в размере 3-х миллионов рублей. Средства пошли на главную сельскохозяйственную составляющую на Севере - заготовку кормов, точнее на спецтехнику.
Фермер Владимир Животкевич: "Можно развивать у нас сельское хозяйство. Оно и будет развиваться. Своё есть своё. Оно же здесь рядышком, не привезённое за несколько тысяч километров. Оно свежее, всё здесь и у нас вкус мяса совсем другой свинины, которая лежит в магазине на прилавках".
Новые формы финансовой поддержки государства - гранты и субсидии для сельского хозяйства, действуют в регионе с 2013 года. В 2016-м появилась ещё одна номинация - на развитие семейных животноводческих ферм. Сегодня в области работают 30 крестьянских хозяйств. Только в этом году, из различных бюджетов, на поддержку фермеры получили почти 25 миллионов рублей.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Сбыт продукции налажен. Есть большой спрос на свежую продукцию, на молоко свежее, с утренней дойки. Фермер чувствует себя уверенно, готов развиваться, хочет и дальше закупать молодняк. За этим очень хорошее будущее, меры поддержки будем расширять. И, я думаю, количество желающих, смелых людей, желающих заняться фермерством, будет расти".
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