Министерством финансов Российской Федерации опубликован рейтинг качества управления региональными финансами по итогам 2016 года

По результатам оценки качества управления региональными финансами за 2016 год Мурманская область вновь включена в группу субъектов Российской Федерации с высоким качеством управления региональными финансами.



Мониторинг осуществлялся в отношении всех 85 субъектов РФ, которые по итогам оценки были поделены на 3 группы: регионы с высоким качеством управления (26 субъектов), регионы с надлежащим качеством управления (45 субъектов) и регионы с низким качеством управления (14 субъектов).



Оценка качества управления региональными финансами проводится ежегодно Минфином России в соответствии с Приказом Минфина России от 03.12.2010 № 552 и представляет собой комплексную оценку качества управления региональными финансами исходя из различных направлений.



Традиционно высокое качество наш регион показал при оценке исполнения бюджета, управления долговыми обязательствами, по степени прозрачности бюджетного процесса, также высокая оценка присвоена по выполнению показателей майских указов Президента РФ.

С результатами рейтинга качества управления региональными финансами по итогам 2016 года можно ознакомиться, перейдя по ссылке:

http://minfin.gov-murman.ru/bitrix/components/b1team/govmurman.element.file/download.php?ID=225180&a...



/Министерство финансов Мурманской области/



