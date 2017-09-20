Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
20.09.2017 13:55

Разнородные силы СФ в ходе учения успешно поразили крылатыми ракетами цели в Баренцевом море

Андрей Зайцев.

Моряки-североморцы успешно поразили цели в Баренцевом море пятью крылатыми ракетами. Таков результат зачётного учения разнородных сил Северного флота. Это итоговое мероприятия боевой подготовки за 2017 год. Прошло оно под руководством командующего вице-адмирала Николая Евменова. Организацию маневров проверил Главком ВМФ России адмирал Владимир Королев. Стрельбы по морским целям провели с применением комплексов ракетного вооружения надводных кораблей, подводных лодок, а также береговых соединений. Пуск противокорабельных крылатых ракет выполнили два атомных подводных крейсера "Воронеж" и "Орёл", а также тяжелый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий".
В ходе зачетного учения выполнил стрельбу расчёт берегового ракетного комплекса "Бастион" и эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков". Это в рамках состязания между флотами на приз Главнокомандующего ВМФ. Итоги станут известны позже.
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.1
Евро = 69.68
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.