Разнородные силы СФ в ходе учения успешно поразили крылатыми ракетами цели в Баренцевом море

Андрей Зайцев.

Моряки-североморцы успешно поразили цели в Баренцевом море пятью крылатыми ракетами. Таков результат зачётного учения разнородных сил Северного флота. Это итоговое мероприятия боевой подготовки за 2017 год. Прошло оно под руководством командующего вице-адмирала Николая Евменова. Организацию маневров проверил Главком ВМФ России адмирал Владимир Королев. Стрельбы по морским целям провели с применением комплексов ракетного вооружения надводных кораблей, подводных лодок, а также береговых соединений. Пуск противокорабельных крылатых ракет выполнили два атомных подводных крейсера "Воронеж" и "Орёл", а также тяжелый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий".

В ходе зачетного учения выполнил стрельбу расчёт берегового ракетного комплекса "Бастион" и эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков". Это в рамках состязания между флотами на приз Главнокомандующего ВМФ. Итоги станут известны позже.





