В мурманском детском саду №125 заканчиваются ремонтные работы

Анастасия Русинова.

В детском саду №125 Мурманска заканчиваются ремонтные работы. Полностью обновлена отделка помещений, перестелены полы, выровнены стены и потолки, выложена плитка. Основное внимание - инженерным сетям. Системы тепло-, водоснабжения технически устарели и давно требовали замены. По словам специалистов, новое оборудование и материалы отвечают всем современным требованиям.

Председатель комитета по образованию администрации г. Мурманска Василий Андрианов: "На примере сада №125 мы сейчас проводим эксперимент по использованию новых материалов, это полипропиленовые трубы с керамикой, мы отходим от использования стальных и чугунных труб, срок эксплуатации которых менее продолжительный и ремонтные работы при авариях занимают больше времени, более трудоемкие".

В помещениях детского сада уже проведен монтаж вентиляции. Полностью переделан теплопункт. В подвале установлена современная автоматическая система. Впереди - замена окон. По словам главы администрации, такой комплексный подход к модернизации учреждения в итоге позволит получить значительную экономию.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Очень большие денежные средства в бюджете города предусмотрены для отопления детских садов, если сэкономить даже на один два процента это очень существенно. А здесь речь идет о 20% экономии. Поэтому этот детский сад у нас пилотный. Мы посмотрим как это будет работать".









