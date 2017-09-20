ВолонтерыМира из Мурманской области готовы к работе на Всемирном фестивале молодежи и студентов

Торжественное открытие XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи состоится 15 октября. Более 20000 участников со всех уголков нашей планеты станут участниками этого грандиозного события. И, разумеется, организация мероприятия такого масштаба не может обойтись без волонтёрского конкурса.



В состав делегации #ВолонтеровМира от Мурманской области вошли 38 человек: это студенты, сотрудники органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, коммерческих организаций и крупных промышленных предприятий – как самые активные представители волонтерского движения региона, так и начинающие добровольцы. Делегаты представляют различные муниципалитеты области – Мурманск, Апатиты, Колу, Кандалакшу, Оленегорск, Мончегорск, Печенгский район, Североморск и Полярные Зори.



Самому молодому участнику делегации – 18 лет, но в состав делегации входят также представители из числа «серебряных» волонтеров – самому старшему из них 62 года. Все участники уже прошли обучение, которое призвано развить необходимые компетенции #ВолонтеровМира, а также максимально подготовить добровольцев ко всем нестандартным ситуациям, которые могут произойти. Тренинг прошел на базе Мурманского арктического государственного университета, провела его тренер Ассоциации волонтерских центров Ольга Лобанова.



Уже шестого октября делегация направится в Сочи, чтобы влиться в состав волонтерского корпуса Всемирного фестиваля молодежи и студентов.



Напомним, что помогать в организации XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов будет волонтёрский корпус. #ВолонтерамиМира станут 5000 человек из России и зарубежных стран от 18 лет. Координацию направления волонтеров Мурманской области на фестиваль осуществляет Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.





/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /



