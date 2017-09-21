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21.09.2017 09:05

В центре дополнительного образования «Лапландия» пройдет праздник творчества и мастерства в рамках дня открытых дверей

23 сентября в центре дополнительного образования «Лапландия» пройдет праздник творчества и мастерства в рамках дня открытых дверей. Все желающие ребята смогут принять участие в мастер-классах, интерактивных площадках, а также попробовать себя в различных образовательных программах.
Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» приглашает обучающихся на занятия по дополнительным общеобразовательным программам в 2017/18 учебном году.
Образовательный процесс в учреждении осуществляется в одновозрастных или в разновозрастных объединениях дополнительного образования (в кружках, ансамблях, клубах, студиях, театрах, группах, секциях и других). Занятия проводятся по группам (всем составом объединения), звеньям, индивидуально в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой.
Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы в очной, очно-заочной формах обучения, в том числе, с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.


/ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»/
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