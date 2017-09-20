В областном центре полицейские вместе с общественниками изучили мнение мурманчан о деятельности полиции

В соответствии с требованиями Федерального закона № 3-ФЗ «О полиции», сотрудники УМВД России по городу Мурманску совместно с членами городского Общественного совета на днях провели поквартирный обход граждан с целью исследования общественного мнения о деятельности управления МВД России по г. Мурманску.

Интервьюеры предлагали мурманчанам ответить на следующие вопросы:

- Чувствуете ли Вы себя защищенным от преступников, от посягательств на Вашу жизнь, здоровье, имущество?

- Доверяете ли Вы полиции в обеспечении Вашей личной и имущественной безопасности?

- Как Вы оцениваете работу полиции в Вашем районе?

Всего в опросе приняли участие более трехсот респондентов в возрасте от 18 до 70 лет, выбирающие соответствующие своему мнению варианты ответов.

Опрос проводился анонимно. Сведения, полученные в результате исследования общественного мнения, будут проанализированы и в дальнешем будут использоваться полицейскими для работы.

УМВД России по городу Мурманску