Огневая подготовка сотрудников Росгвардии на высоком уровне

Вчера на полигоне войсковой части № 3798 для сотрудников ОМОНа Управления Росгвардии по Мурманской области проводилось контрольно-проверочное занятие по огневой подготовке.

Бойцы ОМОНа выполнили ряд упражнений по стрельбе из пистолета и автомата. Упражнение № 1 включало в себя стрельбу из пистолета с разворотом, расстояние до мишени составляло 5 метров. Сотрудник должен по команде за 5 секунд успеть выполнить 3 точных попадания, при этом мишень находится за спиной и времени для прицеливания практически нет. Упражнение № 6 включало в себя стрельбу из автомата из положений стоя, лежа и с колена. Мишень находилась на расстоянии 30 метров и за 15 секунд, по команде бойцу необходимо совершить по три выстрела с каждого положения. На выстрел не больше двух секунд.

Также сотрудникам Росгвардии необходимо сдать и теоретическую часть, а именно знание положений главы 3 Федерального закона от 03 июля 2016 года № 226 «О войсках национальной гвардии Российской Федерации», мер безопасности обращения с оружием и его тактико-технические характеристики.

По окончании контрольно-проверочных занятий командиром отряда выставляется итоговая оценка. Все бойцы справились с упражнениями отлично, показав в очередной раз высокий уровень подготовки, точность и меткость.