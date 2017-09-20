Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
20.09.2017 12:15

Огневая подготовка сотрудников Росгвардии на высоком уровне

Вчера на полигоне войсковой части № 3798 для сотрудников ОМОНа Управления Росгвардии по Мурманской области проводилось контрольно-проверочное занятие по огневой подготовке.
Бойцы ОМОНа выполнили ряд упражнений по стрельбе из пистолета и автомата. Упражнение № 1 включало в себя стрельбу из пистолета с разворотом, расстояние до мишени составляло 5 метров. Сотрудник должен по команде за 5 секунд успеть выполнить 3 точных попадания, при этом мишень находится за спиной и времени для прицеливания практически нет. Упражнение № 6 включало в себя стрельбу из автомата из положений стоя, лежа и с колена. Мишень находилась на расстоянии 30 метров и за 15 секунд, по команде бойцу необходимо совершить по три выстрела с каждого положения. На выстрел не больше двух секунд.
Также сотрудникам Росгвардии необходимо сдать и теоретическую часть, а именно знание положений главы 3 Федерального закона от 03 июля 2016 года № 226 «О войсках национальной гвардии Российской Федерации», мер безопасности обращения с оружием и его тактико-технические характеристики.
По окончании контрольно-проверочных занятий командиром отряда выставляется итоговая оценка. Все бойцы справились с упражнениями отлично, показав в очередной раз высокий уровень подготовки, точность и меткость.
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.1
Евро = 69.68
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.