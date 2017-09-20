Сегодня – резервный день для сдачи девятиклассниками экзамена по математике

У девятиклассников уже прошел экзамен в резервный день по русскому языку. Расписанием основного государственного экзамена предусмотрены еще резервные дни.

19 сентября на восьми пунктах приема прошли экзамены по географии, истории, биологии и физике. Сегодня девятиклассники сдают математику. 21 сентября – резервный день для сдачи экзаменов по информатике и ИКТ, обществознанию и химии.

В экзаменах принимают участие выпускники, у которых совпали сроки проведения ОГЭ по отдельным предметам, а также обучающиеся, повторно допущенные к сдаче государственной итоговой аттестации по соответствующему учебному предмету по решению государственной экзаменационной комиссии Мурманской области.

«Несмотря на то что основные сроки дополнительного периода проведения ГИА в 9 классах завершены и идут резервные дни, на пунктах приема экзаменов неукоснительно соблюдается порядок их проведения. Осуществляется контроль за проведением экзаменов со стороны специалистов Министерства образования и науки Мурманской области и общественных наблюдателей», – отметила министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /