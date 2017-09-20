Моряки-североморцы успешно поразили цели в Баренцевом море пятью крылатыми ракетами

Андрей Зайцев.



Пять крылатых ракет успешно поразили цели в Баренцевом море. Таков один из итогов учения разнородных сил Северного флота по боевой подготовке за 2017 год. Стрельбы проведены с применением комплексов ракетного вооружения надводных кораблей, подводных лодок, а также береговых соединений. Пуск противокорабельных крылатых ракет выполнили тяжелый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий", два атомных подводных ракетных крейсера "Воронеж" и "Орёл". Также, в ходе зачетного учения выполнил стрельбу расчёт берегового ракетного комплекса "Бастион" и эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков". Стрельбы прошли в рамках состязания между флотами на приз Главнокомандующего ВМФ. Итоги станут известны позднее.