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20.09.2017 11:30

В Мурманске медики региона совместно с молодогвардейцами "Единой России" провели акцию "Спаси жизнь ребёнку с лейкозом"

Андрей Зайцев.

"Спаси жизнь ребёнку с лейкозом". Такую акцию вот уже не первый год проводят медики региона совместно с молодой гвардией "Единой России". Сдать кровь для детей страны, больных тяжёлым недугом пришла молодёжь областного центра, студенты мурманских вузов.
Руководитель мурманского регионального отделения всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России" Антон Громыко: "Люди делятся на 2 категории. Те, которые просто говорят, и те, которые что-то после этого делают. Сегодня здесь собралась как раз-таки активная молодёжь нашего родного Заполярья, которая готова на собственном примере доказать и показать, что сила нашего народа именно в единстве".
Главная цель акции - создание российского регистра доноров костного мозга. Кровь отправят в Москву. Проведя анализы, специалисты должны будут найти потенциальных доноров, чьи данные совместимы с показателями больных. Людей, которые реально смогут спасти человеческую жизнь.
Директор центра молекулярной диагностики Юлия Бергер: "У нас есть, к счастью. Очень рады тому, что по прошлой акции, которую мы проводили, у нас было найдено одно совпадение. Совпадение именно из Мурманска".
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