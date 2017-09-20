"Предупрежден - значит вооружен!" Пособие против телефонных и интернет-мошенников презентовали представители "Молодой Гвардии Единой России"

Алексей Котович.

"Предупрежден - значит вооружен!" Представители всероссийской молодежной организации "Молодая Гвардия Единой России" провели презентацию одноименной брошюры в Мурманском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Она призвана оградить пожилых людей от посягательств мошенников, которые совершают преступления, используя телефонную связь и Интернет. Несмотря на активную профилактику, в Мурманской области только в прошлом году зарегистрировано более двух тысяч таких преступлений.

Депутат Мурманской областной Думы, руководитель региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Д.А. Медведева в Мурманской области Юрий Шадрин: "Мошенники достаточно изысканно работают, можно сказать профессионально. В этой связи наша сегодняшняя задача - это довести до наших северян возможные обманы граждан, чтобы они были готовы прореагировать, сообщить в нужный момент и, в первую очередь, защитить себя".

Требование по телефону выкупа или взятки за освобождение из отделения полиции знакомого или родственника, СМС сообщения о блокировке карты - таким образом преступники пытаются получить доступ к персональным данным. Телефонные "номера-грабители", информация о якобы выигрыше в лотерею - это только часть уловок, которые используют современные кибер-мошенники. Пожилые люди - главная мишень.

Руководитель мурманского регионального отделения всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России" Антон Громыко: "У каждого из них есть телефон, и вот поэтому и привлечены молодогвардейцы к этому рассказу, потому что нам проще понимать все это медийное поле и легче его доносить до более старшего поколения".