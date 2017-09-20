В Мурманском областном краеведческим музее продолжает работу научно-практическая конференция "Природное и культурное наследие Арктических регионов"

Елена Дмитриева.

В областном краеведческим музее продолжает работу научно-практическая конференция "Природное и культурное наследие Арктических регионов". Она приурочена к Году экологии и особо охраняемых природных территорий России. В работе форума принимают участие представители ведущих научных учреждений.

Директор Мурманского областного краеведческого музея Елена Химчук: "С 1988 году краеведческий музей такие мероприятия проводит. Они уже укоренились, стали традиционными, ежегодными. Имеют свой авторитет, я бы так сказала. И в этом году у нас аншлаг участников".

Сохранение объектов культурного наследия в Арктике — одна из центральных тем. До сих пор в высоких широтах ни один из объектов культуры не получил соответствующего статуса. Нет даже перечня объектов, которым его необходимо срочно присваивать.

Руководитель проекта Арктического музейно-выставочного центра (г. Санкт-Петербург) Павел Филин: "В Арктике реализуется много проектов, в Арктике начинает развиваться туризм, и очень важно вот этим вторжением человека активным не потерять то наследие, которое у на там есть".