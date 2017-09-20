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20.09.2017 11:10

В Мурманском областном краеведческим музее продолжает работу научно-практическая конференция "Природное и культурное наследие Арктических регионов"

Елена Дмитриева.

В областном краеведческим музее продолжает работу научно-практическая конференция "Природное и культурное наследие Арктических регионов". Она приурочена к Году экологии и особо охраняемых природных территорий России. В работе форума принимают участие представители ведущих научных учреждений.
Директор Мурманского областного краеведческого музея Елена Химчук: "С 1988 году краеведческий музей такие мероприятия проводит. Они уже укоренились, стали традиционными, ежегодными. Имеют свой авторитет, я бы так сказала. И в этом году у нас аншлаг участников. Темы очень интересные и сами доклады очень интересные. Они посвящены разным темам — и истории, и природе, и климатологии, и экологическому туризму, и природоохранным возможным мероприятиям".
Сохранение объектов культурного наследия в Арктике — одна из центральных тем. До сих пор в высоких широтах ни один из объектов культуры не получил соответствующего статуса. Нет даже перечня объектов, которым его необходимо срочно присваивать.
Руководитель проекта Арктического музейно-выставочного центра (г. Санкт-Петербург) Павел Филин: "В Арктике реализуется много проектов, в Арктике начинает развиваться туризм, и очень важно вот этим вторжением человека активным не потерять то наследие, которое у на там есть. Плюс ещё ведь сейчас проходят и глобальные экологические процессы, связанные с потеплением и фактически стаивают берега, и обрушаются и уходят объекты культурного наследия вместе с этим обрушением. Поэтому сейчас важно провести работы по их выявлению и изучению".
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