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20.09.2017 11:00

Произведения композиторов-классиков Гайдна, Моцарта, Бетховена. Необычный концерт ансамбля "Легкие люди" состоялся в Мурманской областной филармонии

Татьяна Нестерова.

"Встреча в венском кафе". Так называется необычный концерт ансамбля "Легкие люди", который состоялся в Мурманской областной филармонии. В небольшом зале, где обычно проходят репетиции, в камерной обстановке, прозвучали произведения композиторов - классиков Гайдна, Моцарта, Бетховена.
Актриса Мурманского областного театра кукол Екатерина Ефремова: "Люди забывают обо всех своих бедах, слушая музыку. Мир, в котором человек уставший и отчаявшийся находит вдохновение".
Новый концерт ансамбля "Легкие люди" своего рода творческий эксперимент. В музыкальном спектакле объединены музыка и проза. Общая тема - вдохновение людей, черпающих силы в атмосфере любимого города. На этот раз им стала Вена. Ее душу выразили композиторы в представленных публике произведениях музыкального искусства.
Музыкант Екатерина Охраминская: "Нам очень хотелось бы, чтобы чтобы люди воспринимали этих композиторов — о которых мы слышали, все знаем с детства, ни как какие-то пыльные портреты, какие-то имена, забытые давно, может быть чуждые нашему современному слуху. Чтобы люди чувствовали, что музыка писалась для них. На самом деле, она очень понятна. И мы хотели как-то сократить дистанцию - между композиторами-классиками и современным слушателем".
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