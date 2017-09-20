В Ловозерском районе полицейские раскрыли кражу из школьной мастерской

В отдел полиции по обслуживанию Ловозерского района МО МВД России «Оленегорский» обратился представитель школы в пос. Ревда с заявлением о краже. Из помещения школьной мастерской пропали три пневматические винтовки, инструменты и пять футбольных мячей. Общий ущерб, причиненный образовательному учреждению, составил 16,5 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выехали на место происшествия. В ходе осмотра было установлено, что кража произошла путем взлома дверного замка на помещении мастерской. Полицейские сняли отпечатки пальцев и иные следы, оставленные на месте преступления, опросили персонал школы, однако раскрыть кражу по горячим следам не удалось.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Оленегорский» было установлено, что хищение совершил ранее не судимый житель Ревды 2000 года рождения. Молодой человек сознался в содеянном и пояснил, что планировал продать похищенное имущество. Инструменты, спортинвентарь и виновки изъяты в ходе обыска.

По факту в отношении 17-летнего учащегося среднего специального учебного заведения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОП по Ловозерскому району МО МВД России «Оленегорский»)