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20.09.2017 16:00

Вниманию граждан: изменился порядок осуществления записи граждан на прием в Управлении по вопросам миграции

Управление по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области информирует жителей Заполярья, что в миграционной службе изменился порядок записи на прием к специалистам.

Так, по вопросам выплаты гарантированных средств участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, можно записаться по телефону предварительной записи 8 (8152) 40-80-33. Запись на прием по данному направлению деятельности осуществляется сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области по пятницам с 14:00 до 16:00.

Все возникающие вопросы жители Заполярья могут задать по телефону горячей линии Управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области 8 (8152) 40-80-00. Консультирование граждан осуществляется ежедневно в рабочие дни.

Управление по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области
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