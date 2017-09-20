Сотрудники ГИБДД Кольского района приняли участие в проведении первенства по велоспорту

На днях в поселке Мурмаши Кольского района в рамках «Дня физкультурника» прошло первенство по велоспорту. В мероприятии, приуроченном к 90-летию района, приняли участие и взрослые, и дети. Соревнование проводилось в шести возрастных категориях: дошкольники, дети в возрасте 7-9, 10-12, 13-15 лет, подростки старше 16 лет, а также взрослые.

Сотрудники дорожной полиции Кольского района приняли участие в судействе и награждении призеров и победителей велогонки.

Инспектор ГИБДД Нина Дмитриева отметила, что велосипеды, как правило, есть в каждой семье, порой даже не в единственном экземпляре. Велосипедисты являются полноправными участниками дорожного движения, поэтому любителям двухколесного транспорта необходимо помнить о соблюдении Правил дорожного движения, в том числе при движении на проезжей части и пересечении перекрестков. Вручая подарки от имени Госавтоинспекции района, Нина Дмитриева призвала участников велогонки помнить о правилах безопасности и приучать к соблюдению ПДД юных велосипедистов.

Все участники велогонки получили от дорожных полицейских в подарок световозвращающие элементы, которые позволят им стать ярче в условиях приближающейся полярной ночи.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОГИБДД ОМВД России по Кольскому району)