155 лет назад в Петербурге открыта первая в России консерватория

По инициативе А.Г. Рубинштейна – выдающегося пианиста, композитора и общественного деятеля, и при попечительстве великой княгини Елены Павловны на базе классов Русского музыкального общества (8) 20 сентября 1862 года состоялось открытие Санкт-Петербургской государственной консерватории, которая стала первым в России высшим музыкальным учебным заведением. Первым артистическим директором Консерватории стал Рубинштейн, которому сразу же был пожалован чин действительного статского советника. Он же стал профессором по классу фортепиано. Также профессорами были: Ф.Лешетицкий, Г.Венявский, К.Шуберт, К.Давыдов, А.Цабель, К.Эверарди и другие выдающиеся музыканты. В первый год было принято 179 учеников. И первым выпускником по классу композиции стал П.И. Чайковский, который окончил её в 1865 году с большой серебряной медалью. В 1871 году на должность профессора одной из кафедр был приглашён Николай Римский-Корсаков. Его деятельность стала началом нового этапа в формировании профессионального композиторского и теоретического образования. Он воспитал многих выдающихся музыкантов, стал автором первых учебных программ и учебников по гармонии и теории композиции, актуальных и в настоящее время. В настоящее время Санкт-Петербургская государственная консерватория – старейший и один из ведущих музыкальных вузов России. Среди профессоров и воспитанников Консерватории – прославленные имена композиторов, дирижеров и режиссеров оперы, балетмейстеров, пианистов, вокалистов, оркестровых музыкантов. Значительна когорта музыкантов-ученых. В начале 21 века Консерватория возрождает и приумножает традиции предшественников. Проводятся международные симпозиумы и мастер-классы, поддерживаются творческие связи с крупнейшими университетами и музыкально-учебными заведениями других стран. В 1995 году Указом Президента РФ Санкт-Петербургская консерватория внесена в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Гордостью Консерватории является историческое здание, построенное специально для нее в 1896 году.

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