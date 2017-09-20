Студенты профессиональных образовательных организаций примут участие в региональной военно-патриотической игре «Надежда Отечества»

22 сентября 2017 года Министерство образования и науки Мурманской области проводит седьмую региональную военно-патриотическую игру «Надежда Отечества» для студентов профессиональных образовательных организаций, посвященную 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
Участие в игре примут команды из 15-ти профессиональных образовательных организаций Мурманской области.
Торжественное открытие игры состоится 22 сентября в 10.00 у Мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» (г. Мурманск, ул. Боровая).
Соревновательная часть игры будет организована на базе Мурманского индустриального колледжа (г. Мурманск, ул. Фестивальная, 24). Участникам предстоит пройти 5 состязательных туров:
1 тур - выполнение строевых приемов;
2 тур - неполная разборка-сборка ММГ автомата Калашникова (АК-74);
3 тур - викторина «История Российской Армии»;
4 тур - эстафета (преодоление полосы препятствий);
5 тур - стрельба из пневматической винтовки.
Команде, занявшей 1 место, будет вручен переходящий кубок игры «Надежда Отечества», диплом победителя, памятные призы, командам, занявшим 2-е и 3-е места - дипломы и памятные призы, участникам игры – дипломы участников.
В проведении игры примут участие представители Министерства образования и науки Мурманской области, Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, Северного Флота, Областного военного комиссариата, ветераны боевых действий.
Министерство образования и науки Мурманской области