Студенты профессиональных образовательных организаций примут участие в региональной военно-патриотической игре «Надежда Отечества»

22 сентября 2017 года Министерство образования и науки Мурманской области проводит седьмую региональную военно-патриотическую игру «Надежда Отечества» для студентов профессиональных образовательных организаций, посвященную 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Участие в игре примут команды из 15-ти профессиональных образовательных организаций Мурманской области.

Торжественное открытие игры состоится 22 сентября в 10.00 у Мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» (г. Мурманск, ул. Боровая).

Соревновательная часть игры будет организована на базе Мурманского индустриального колледжа (г. Мурманск, ул. Фестивальная, 24). Участникам предстоит пройти 5 состязательных туров:

1 тур - выполнение строевых приемов;

2 тур - неполная разборка-сборка ММГ автомата Калашникова (АК-74);

3 тур - викторина «История Российской Армии»;

4 тур - эстафета (преодоление полосы препятствий);

5 тур - стрельба из пневматической винтовки.

Команде, занявшей 1 место, будет вручен переходящий кубок игры «Надежда Отечества», диплом победителя, памятные призы, командам, занявшим 2-е и 3-е места - дипломы и памятные призы, участникам игры – дипломы участников.

В проведении игры примут участие представители Министерства образования и науки Мурманской области, Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, Северного Флота, Областного военного комиссариата, ветераны боевых действий.



Министерство образования и науки Мурманской области