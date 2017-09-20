В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится интерактивная встреча «Комиксы – это интересно всем!»

22 сентября в 14.30 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке (г. Мурманск, ул. Буркова, д. 30, отдел искусства и творчества) состоится интерактивная встреча с финским художником и учителем рисования комиксов, социальным работником Петри Койккалайненом.

На творческую встречу приглашены дети с ограниченными возможностями здоровья, педагоги, ученики детских школ искусств г. Мурманска, а также любители комиксов.

Петри расскажет гостям мероприятия о применении комиксов в своей социальной работе с разными группами населения, а также проведет мастер-класс по рисованию.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области