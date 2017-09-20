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20.09.2017 13:30

В Кировске за совершение тяжкого преступления вынесен приговор местному жителю

Прокуратурой г.Кировска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя города Б., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ, т.е. в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что Б. в июне 2017 года, находясь в квартире своей знакомой в городе Кировске, нанес предметом, используемым в качестве оружия, 2 колото-резаных ранения потерпевшей, тем самым совершив тяжкое преступление.
В период следствия и в ходе судебного заседания подсудимый свою вину признал полностью.
Также при назначении наказания судом в качестве смягчающего обстоятельства подсудимому была зачтена написанная им явка с повинной.
По результатам рассмотрения уголовного дела суд признал мужчину виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
В настоящее время приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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