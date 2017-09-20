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20.09.2017 17:40

Прокуратура Мурманской области взяла под надзор ход предварительного расследования уголовного дела по факту покушения на незаконный переход государственной границы РФ

Прокуратура Мурманской области взяла под надзор ход предварительного расследования уголовного дела, возбужденного 17 сентября 2017 года СО УФСБ России по Мурманской области в отношении 3 граждан Исламской Республики Афганистан по факту покушения на незаконный переход Государственной границы Российской Федерации.

Установлено, что три молодых гражданина Исламской Республики Афганистан 17 сентября 2017 года прибыли из г.Москвы на территорию Печенгского района Мурманской области с целью незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации с Королевством Норвегия.
В полосе местности, которая является режимной и охраняемой, иностранные граждане были обнаружены и задержаны сотрудниками ПУ ФСБ России по Республике Карелия и УФСБ России по Мурманской области, в результате чего совершаемое ими преступление не было доведено до конца.
За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Прокуратура Мурманской области
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