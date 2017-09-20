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20.09.2017 10:30

Семейная пара из г.Полярного осуждена за сбыт героина

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах поддержано государственное обвинение в отношении Алексея и Натальи П., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору).

Так, в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» осужденные сбыли лицу, участвующему в указанном оперативно-розыскном мероприятии, вещества массами 0,0590 г., 0,0648 г., 0.0573 г., содержащие в своем составе наркотические средства ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин, диацетилморфин (героин).
Обвиняемые были задержаны сотрудниками полиции по месту жительства непосредственно после продажи наркотика. При обыске в жилище в тайниках были обнаружены 15 расфасованных свертков с героином, общей массой 1,2498 г., что является значительным размером.
В ходе предварительного расследования обвиняемые полностью признали свою вину, сотрудничали со следствием, неоднократно давали подробные признательные показания, изобличающие друг друга.
Однако в судебном заседании подсудимые изменили свои показания, пытаясь избежать ответственности.
Вместе с тем, доказательства, представленные прокурором, позволил суду вынести обвинительный приговор. Приговором суда подсудимые признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений, каждому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет.
Приговор не вступил в законную силу.


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