Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
20.09.2017 10:00

Сегодня ночью в Мурманске произошло возгорание в гараже

20 сентября 2017 года в 02 час. 12 мин. на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в  гараже по адресу: г. Мурманск , в районе дома 10  по ул. Дежнева. В результате пожара сгорел мусор в гараже на площади 16 м2; строительный мусор рядом с гаражом на площади 50 м2; частично обгорел рядом стоящий строящийся деревянный дом на площади 5 м2. На месте пожара работали три пожарно-спасательных подразделения (21 чел.  личного состава, 5 ед. техники). Причины пожара устанавливаются.

Информационные материалы подготовлены ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области»
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.1
Евро = 69.68
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.