Сегодня ночью в Мурманске произошло возгорание в гараже

20 сентября 2017 года в 02 час. 12 мин. на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в гараже по адресу: г. Мурманск , в районе дома 10 по ул. Дежнева. В результате пожара сгорел мусор в гараже на площади 16 м2; строительный мусор рядом с гаражом на площади 50 м2; частично обгорел рядом стоящий строящийся деревянный дом на площади 5 м2. На месте пожара работали три пожарно-спасательных подразделения (21 чел. личного состава, 5 ед. техники). Причины пожара устанавливаются.

Информационные материалы подготовлены ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области»