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20.09.2017 13:10

Итоги работы УФССП России по Мурманской области за 8 месяцев 2017 года

За 8 месяцев 2017 года в производстве подразделений УФССП России по Мурманской области находилось 483 тысячи исполнительных производств, что на 0,9% больше, чем в 2016 году – 478 тысяч исполнительных производств, на общую сумму 39,8 млрд. рублей, что на 6% больше по сравнению с прошлым годом (АППГ – 37,5 млрд. рублей).

Среднемесячная нагрузка на одного судебного пристава – исполнителя по находящимся на исполнении исполнительным производствам составила 241 исполнительное производство.
В отчетном периоде окончено более 258 тысяч исполнительных производств (АППГ – 252 тысячи), из них фактическим исполнением более 152 тысяч исполнительных производств (АППГ - 149 тысяч). Судебными приставами-исполнителями взыскано 2,6 млрд. рублей (АППГ – 2,4 млрд. рублей).
В бюджеты всех уровней по налогам и сборам перечислено 271 млн. рублей. Принудительно взыскано 98,3 млн. рублей административных штрафов, наложенных специально уполномоченными органами.
Взыскано и перечислено в доход федерального бюджета 79,1 млн. рублей исполнительского сбора (АППГ – 78,1 млн. руб.).
В отчетном периоде заведено 1299 разыскных дел о розыске должников и их имущества, прекращено в связи с розыском 1124 дела. Разыскано имущества на сумму 22,5 млн. рублей.
На реализации находилось имущество на общую сумму 602,4 млн. рублей. Реализовано и передано взыскателям имущества на сумму более 132,4 млн. рублей.
В отчетном периоде вынесено 12907 постановлений, ограничивающих право выезда должников за пределы Российской Федерации.
С начала 2017 года судебные приставы Мурманской области временно ограничили в пользовании специальным правом управлять транспортным средством 1825 должников.
С начала года возбуждено 450 уголовных дел (АППГ- 404).
Судами общей юрисдикции и Арбитражным судом Мурманской области рассмотрено 338 заявлений о признании незаконными постановлений, действий (бездействия) должностных лиц Управления, признано обоснованным 9 заявлений.
 
Пресс-служба УФССП России по Мурманской области
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