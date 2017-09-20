Итоги работы УФССП России по Мурманской области за 8 месяцев 2017 года

За 8 месяцев 2017 года в производстве подразделений УФССП России по Мурманской области находилось 483 тысячи исполнительных производств, что на 0,9% больше, чем в 2016 году – 478 тысяч исполнительных производств, на общую сумму 39,8 млрд. рублей, что на 6% больше по сравнению с прошлым годом (АППГ – 37,5 млрд. рублей).

Среднемесячная нагрузка на одного судебного пристава – исполнителя по находящимся на исполнении исполнительным производствам составила 241 исполнительное производство.

В отчетном периоде окончено более 258 тысяч исполнительных производств (АППГ – 252 тысячи), из них фактическим исполнением более 152 тысяч исполнительных производств (АППГ - 149 тысяч). Судебными приставами-исполнителями взыскано 2,6 млрд. рублей (АППГ – 2,4 млрд. рублей).

В бюджеты всех уровней по налогам и сборам перечислено 271 млн. рублей. Принудительно взыскано 98,3 млн. рублей административных штрафов, наложенных специально уполномоченными органами.

Взыскано и перечислено в доход федерального бюджета 79,1 млн. рублей исполнительского сбора (АППГ – 78,1 млн. руб.).

В отчетном периоде заведено 1299 разыскных дел о розыске должников и их имущества, прекращено в связи с розыском 1124 дела. Разыскано имущества на сумму 22,5 млн. рублей.

На реализации находилось имущество на общую сумму 602,4 млн. рублей. Реализовано и передано взыскателям имущества на сумму более 132,4 млн. рублей.

В отчетном периоде вынесено 12907 постановлений, ограничивающих право выезда должников за пределы Российской Федерации.

С начала 2017 года судебные приставы Мурманской области временно ограничили в пользовании специальным правом управлять транспортным средством 1825 должников.

С начала года возбуждено 450 уголовных дел (АППГ- 404).

Судами общей юрисдикции и Арбитражным судом Мурманской области рассмотрено 338 заявлений о признании незаконными постановлений, действий (бездействия) должностных лиц Управления, признано обоснованным 9 заявлений.



Пресс-служба УФССП России по Мурманской области